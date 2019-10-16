Ростов-на-Дону, , 14:49 — REGNUM Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлилмерупресечениязаместителю донского губернатора Сергею Сидашу. Как стало известно, под домашним арестом он останется до 19 ноября.

ИА REGNUM напоминает, что донской чиновник, курирующий вопросы ЖКХ, строительства и архитектуры, был арестован в Ростове-на-Дону в рамках расследования дела о хищении 220 млн рублей при поставках песка для стадиона «Ростов-Арена». В августе суд смягчил меру пресечения Сидашу.

Также по уголовному делу проходит бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Николай Безуглов. Он находится под домашним арестом.

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