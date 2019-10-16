Орехово-Зуево, Московская область, , 14:53 — REGNUM В Орехово-Зуеве прошел первый слет педагогических отрядов Московской области. В мероприятии участвовали более 200 студентов областных вузов и колледжей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министра здравоохранения региона Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, все участники встречи работали вожатыми в детских оздоровительных лагерях региона. В рамках программы слёта они представили работы педагогических отрядов, провели мастер-классы и провели педагогический квест. В мероприятии приняли участие студенты ГГТУ, ГСГУ, МГОУ и Губернского колледжа.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области 2 тыс. учащихся 5-х классов из 16 школ приняли участие в национальных исследованиях качества образования по предмету «Технология».

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