Москва, , 15:15 — REGNUM Привлечение иностранных граждан для работы в системе здравоохранения не является новшеством России — подобная практика применяется во многих странах. Об этом 16 октября заявила заслуженный врач России Татьяна Кусайко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее в Минздраве и Минтруде РФ выразили мнение, что дефицит кадров в российском здравоохранении можно решить при помощи иностранных специалистов. По мнению заслуженного врача России, к этой инициативе не следует относиться критично.

«Это не новость, что дефицит кадров существует — и не только в России, но и во всем мире. Цифры дефицита большие. Мысль о необходимости привлечения иностранных граждан, чаще СМИ употребляют слово мигранты, я бы не стала называть слишком категоричной. Такая система существует во многих странах. В Германии на вопрос, существует ли у них дефицит кадров, отвечают: конечно, есть, и мы восполняем этот дефицит сотрудниками из других стран», — рассказала Кусайко.

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