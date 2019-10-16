Сеул, , 14:46 — REGNUM Разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) анонсировали старт пятого игрового сезона. Первый трейлер появился на YouTube-канале игры 16 октября.

Пятый сезон стартует на PC 23 октября 2019 года, а на консолях — 29 октября. Разработчики обещают переработать игровой баланс и добавить в проект новые виды вооружений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM популярный стример с ником Dr. DisRespect заявил, что игра Call of Duty: Modern Warfare в скором времени «убьёт» PUBG. По его мнению, разработчики PUBG не прислушиваются к игрокам и не привносят в проект никаких изменений.

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