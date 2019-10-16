Сухум, , 14:28 — REGNUM Музей денег Абхазии при Национальном банке откроется в конце декабря текущего года. В музее будут представлены денежные знаки, бывшие в обращении на протяжении всей истории страны. Об этом 16 октября сообщает ИА «Абхазия-Информ».

Как рассказал глава Нацбанка Абхазии Беслан Барателия, проект не носит коммерческий характер, основатели музея преследуют цель популяризации истории денег Абхазии. Барателия также прокомментировал критику грузинских коллег, выступивших против создания экспозиции. «Они (грузинские коллеги. — Прим. ред.) понимают, что этот проект направлен на очередное заявление о том, что у нас богатая и древняя история», — заявил глава Нацбанка Абхазии.

Беслан Барателия отметил, что музей станет также научной площадкой, где можно будет проводить различные тематические конференции, публичные лекции.