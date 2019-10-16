Донецк, , 14:09 — REGNUM Перепись населения ДНР прошла без нарушений, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики, передает 16 октября «Донецкое агентство новостей».

«С 1 по 14 октября состоялась первая Республиканская перепись населения, в которой приняли участие большинство жителей Донецкой Народной Республики. Мероприятие прошло в штатном режиме. Случаев нарушения действующего законодательства по порядку проведения <…> не зафиксировано», — рассказали в пресс-службе.

До 18 октября организаторы переписи проведут контрольные обходы участков с целью проверки полноты охвата переписи. Затем планируют начать подготовку к автоматизированной обработке полученных данных.

Отметим, что результаты переписи планируют опубликовать не позднее второго квартала 2020 года. Напомним, перепись населения Украины последний раз проводилась в 2001 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Украины на 2020 год на проведение переписи населения заложены $136 млн или 3,4 млрд гривен.

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