Новосибирск, , 13:55 — REGNUM Пожарно-спасательные подразделения Новосибирской области готовы противостоять зимним рискам, заявил на пресс-конференции начальник регионального управления МЧС России Виктор Орлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, на территории Сибирского федерального округа проблемных вопросов по ходу отопительного сезона, требующих принятия срочных мер, сейчас нет.

«В первую очередь мы сейчас обращаем внимание на приближающийся период ледостава и выход на тонкий лед нетерпеливых рыбаков», — отметил он.

Он подчеркнул, что по данным синоптиков, третья декада октября будет нелёгкой для энергетиков, автомобилистов и дорожников. Пожары в жилье, частном секторе остаются самым распространенным зимним риском. Так, с ноября 2018 года по март 2019 года в регионе произошло 1 075 пожаров.

Сейчас в регионе в готовности находится группировка свыше 4 тыс. человек личного состава МЧС России, из них более 3 тыс. — пожарно-спасательные подразделения с высокой технической укомплектованностью.