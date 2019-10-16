Нью-Дели, , 14:26 — REGNUM Ведущая оппозиционная партия Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) потребовала, чтобы правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди сосредоточилось не на политике, а на проблемах индийских детей. Об этом 16 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своём аккаунте в Twitter высокопоставленный деятель ИНК Капил Сибал заявил: «После прихода «Бхаратия джаната парти» (БДП) к власти в 2014 году, ситуация с недоеданием в Индии существенно ухудшилась». По словам оппозиционера, в 2010 году Индия занимала 95 место в Глобальном индексе голода (GHI), а теперь опустилась на 102. Он также отметил, что более 93% индийских детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет недополучают необходимые для роста и развития питательные вещества. «Пусть Моди занимается не агитацией, а проблемами своих граждан, индийских детей», — добавил он.

В настоящее время Нарендра Моди ведёт предвыборную кампанию «Бхаратия джаната парти» в Харьяне и Махараштре. Напомним, что выборы в законодательные собрания этих штатов состоятся 21 октября.