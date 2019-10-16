Ростов-на-Дону, , 13:50 — REGNUM В Ростовской области выросло число пациентов, госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Абсолютное число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ увеличилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону в период с 7 по 13 октября 2019 года ОРВИ заболели почти 12 тыс. человек, что ниже эпидпорога почти на треть.

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