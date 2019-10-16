Абакан, , 13:48 — REGNUM В Хакасии, по данным республиканского Гидрометцентра, 17 октября ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, в Хакасии объявлено штормовое предупреждение.

По данным управления, в Аскизском, Боградском, Усть-Абаканском и Ширинском районах сохраняется IV класс пожарной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер также прогнозируется в Красноярском крае.

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