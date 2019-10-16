Волгоград, , 13:49 — REGNUM В 2020 году в Волгоградской области капитально отремонтируют 551 многоквартирный дом. При этом в 49 из них установят 195 современных лифтов. Параллельно с этим ведётся работа по подготовке к капитальному ремонту многоквартирных домов по плану 2021 года, сообщили 16 октября в пресс-службе правительства региона.

Региональный оператор уже заключил договоры на разработку проектно-сметной документации по 194 зданиям, по 52 объектам практически готовы соглашения на проведение строительно-монтажных работ. Фонд капитального ремонта Волгоградской области запланировал также инженерные изыскания для 255 многоквартирных домов — это здания с 70% износом конструкций, которые требуют предварительного обследования для целесообразности проведения здесь ремонтных работ капитального характера.

В программу капитального ремонта общего имущества многоквартирного жилого фонда включены 11 030 МКД Волгоградской области. С 2014 по 2018 год капитально отремонтированы 1 190 многоквартирных домов в 50 населённых пунктах.