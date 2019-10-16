Москва, , 13:48 — REGNUM С 16 по 20 октября изменится расписание электричек Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) и аэроэкспрессов в Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Изменения в расписании связаны с плановым ремонтом первого главного пути на участке Москва — Бескудниково. Работы в основном будут проводиться ночью — с 23:30 до 05:30, чтобы сохранить привычное расписание и количество пригородных поездов в популярное для поездок время. Движение поездов будет организовано по одному пути в реверсивном режиме.

Несколько электричек, курсирующих ночью и рано утром, не проследуют на участках Москва — Бескудниково, Москва — Марк и Москва — Лобня. Также отменены четыре аэроэкспресса на участке Москва — аэропорт Шереметьево: отправлением с Белорусского вокзала в 00:01 и 00:30 и из аэропорта Шереметьево — в 23:30 и 00:01.