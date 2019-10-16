Черкесск, , 13:37 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проходит первый молодежный форум «Кавказ — территория развития». В нем участвуют более 70 активистов из регионов Северо-Кавказского федерального округа, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

В числе участников — руководители студенческого самоуправления, активисты студенческих и молодежных клубов, авторы молодежных проектов. В течение пяти дней они будут получать знания по таким направлениям, как студенческое самоуправление, молодежный туризм, управление личностным ростом, командой и другим.

По словам руководителя проекта Науруза Капушева, форум должен способствовать выявлению и подготовке студенческого и молодежного актива, который впоследствии может войти в кадровый резерв для ведения общественной работы, для деятельности в органах власти и местного самоуправления.

Поддержка организаторам мероприятия в его проведении оказывается Федеральным агентством по делам молодежи.