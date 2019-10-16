Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Игра «Ведьмак 3: Дикая охота» вышла на консоли Nintendo Switch. Приобрести её можно уже сегодня, 16 октября, в розничных магазинах или в цифровом формате в Nintendo eShop.

Стоит отметить, что разработчики из CD Projekt RED специально к выходу игры на консоли выпустили новый трейлер. Те геймеры, которые купят версию Complete Edition в розничном магазине, также получат наклейки, игровую карту и специальный буклет The Witcher Universe: Compendium.

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Игра «Ведьмак 3: Дикая охота» вышла на платформах ПК, Xbox One и PS4 в мае 2015 года. В июне 2019 года стало известно, что в мире было продано более 20 млн её копий.

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