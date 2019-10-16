Челябинск, , 13:34 — REGNUM В Челябинской области за январь-июль 2019 года резко выросла заболеваемость коклюшем. По сравнению с январём-июлем 2019 года рост составил 2,1 раза, сообщает Челябинскстат.

Всего за семь месяцев 2019 года заболели 268 человек. Из них дети в возрасте до 17 лет включительно составляют 96,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по России коклюшем стали болеть больше в полтора раза. В 2018 году по сравнению с 2017-м тоже отмечался существенный рост заболеваемости.