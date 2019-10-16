Абакан, , 13:34 — REGNUM В Хакасии с января по июнь 2019 года было зарегистрировано два случая коклюша. Заболели непривитые против коклюша дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

При этом в 1990 году в Хакасии было зарегистрировано 200 случаев коклюша. Улучшению ситуации способствовала массовая вакцинопрофилактика, подчеркнули в ведомстве.

«Вакцинация на сегодняшний день является единственной мерой активной профилактики коклюша», — говорится в сообщении республиканского управления Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в 2018 году было зарегистрировано 173 случая заболеваний коклюшем.

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