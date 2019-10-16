Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM В Ростовской области с 7 по 13 октября 2019 года ОРВИ заболели почти 12 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, на 41-й неделе на Дону зарегистрировано более 11,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 29,5% ниже эпидпорога. В областном центре вирусы подхватили более 3,2 тыс. жителей, что ниже эпидпорога на 32,4%.

ИА REGNUM напоминает, что на 40-й неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе превысила 11,6 тыс. случаев.

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