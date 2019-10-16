Брянск, , 13:23 — REGNUM До конца 2019 года для нужд общественного транспорта в Брянске закупят 102 новых автобуса. Все транспортные средства будут новыми и оснащёнными электронными маршрутоуказателями, цифровыми тахографами, бортовыми навигационно-связными терминалами на основе ГЛОНАСС, системами видеонаблюдения, автоматического оповещения остановок с выводом информации на табло внутри салона (бегущая строка) и кондиционерами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для городских маршрутов закупят 65 машин среднего класса марки «МАЗ», 32 средних автобуса «ЛиАЗ» и пять больших «ЛиАЗов». Все они оборудованы одним местом для пассажиров на инвалидной коляске. Согласно документам госзакупки, на приобретение техники для городского пассажирского автотранспортного предприятия в 2019 году из бюджета Брянска выделили почти 700,8 миллионов рублей.

Электронные торги прошли в октябре 2019 года. На каждый лот было подано по одной заявке участника.