Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM В Свердловской области с 2014 по 2018 годы резко вырос уровень заболеваемости коклюшем. Об этом сообщает Свердловскстат.

В 2014 году случаев заболевания коклюша было 48. В 2015-м уже 321. В 2016-м уровень упал до 316, а в 2017-м ещё больше — до 186. А в 2018 году им заболели уже 594 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в целом по России выросла в полтора раза по сравнению с 2018-м. А за 2018-й по сравнению с 2017-м заболевших было в 1,9 раз больше.