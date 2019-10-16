Москва, , 13:31 — REGNUM Необычно теплая погода может установиться в ноябре во многих российских регионах, включая Поволжье, Центральный федеральный округ, большинство регионов в южной части страны. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, пишет 16 октября «Российская газета».

Температура выше нормы, по предварительному прогнозу, ожидается Северо-Западном федеральном округе: в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской областях, в Карелии, Архангельской области и Коми. На Урале теплая погода в ноябре ожидается в Ханты-Мансийском округе и на Ямале.

На Дальнем Востоке ноябрь будет тёплым на побережье Якутии, в прибрежных районах Приморского и Хабаровского краёв, на большей части Магаданской области и на Камчатке.

В Москве среднемесячная температура ноября составляет 1,2 градуса ниже нуля, ночью −1…−6 °С, днем −2…+3 °С. При похолоданиях возможны морозы до — 10 °C днем и до — 15 °C ночью, однако пока такой погоды не ожидается, пояснила Паршина, и ноябрь в столице также может оказаться теплее обычного.

Более прохладная для последнего месяца осени погода возможна в Краснодарском крае и на юге Крыма, а также в центральных и южных районах Красноярского края, Иркутской области и Бурятии. В целом в Сибири ноябрь будет соответствовать климатической норме.

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