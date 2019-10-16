Пермь, , 13:12 — REGNUM В Пермском крае за восемь месяцев зафиксировано 110 случаев заболевания коклюшем. Прошлогодний показатель за аналогичный период превышен в 2,6 раза, сообщает Пермьстат.

В августе отмечено 14 случаев, что составило 60,9% по сравнению с показателем августа 2018 года.

Стоит отметить, в конце 2018 года в Прикамье заявили о росте уровня заболеваемости коклюшем. Большинство заболевших составили дети, которые не прошли вакцинацию против коклюша. За 2018 год в регионе зарегистрировано 100 случаев коклюша.

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