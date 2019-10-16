Красноярск, , 13:11 — REGNUM Заболеваемость коклюшем в Красноярском крае не превышает среднемноголетних значений и ниже общероссийского показателя, в том числе в 2017-м, 2018-м и 2019 годах. Об этом ИА REGNUM сообщили в Красноярском краевом центре профилактики и борьбы со СПИД, ссылаясь на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Случаи заболевания коклюшем в регионе регистрируются ежегодно — от 30 до 65. В отдельные годы может формироваться подъём заболеваемости (до 170 случаев). По информации специалистов, это связано с многолетней цикличностью эпидемического процесса.

В 2018 году в Красноярском крае было зарегистрировано 173 случая заболеваний коклюшем. В основном болели дети.

В регионе охват вакцинацией детей против коклюша составляет более 95%. Но в последнее время родители всё чаще стали отказываться от прививок. Между тем специалисты подчёркивают, что наиболее эффективным средством профилактики этой болезни является вакцинация.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в январе — июне 2019 года было зарегистрировано 117 случаев заболевания коклюшем.

Читайте также: Заболеваемость коклюшем выросла в Омской области