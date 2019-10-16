Дублин, , 13:12 — REGNUM Останки ирландского писателя Джеймса Джойса и его жены планируют перевезти из Цюриха в Дублин. Данное предложение в адрес министерства культуры Швейцарии подготовил совет Юго-Восточного района ирландской столицы, сообщает газета The Irish Times.

По данным издания, члены совета Дермот Лесей и Падди Маккартан, которые внесли это предложение, сообщили, что такой была воля усопших.

Отмечается, что перезахоронение останков «главного писателя Ирландии», как назвал его Лесей, планируется произвести к столетнему юбилею издания самой известной книги Джойса «Улисс».

Джеймс Джойс (1882 — 1941) — известный ирландский писатель и поэт, который являлся представителем модернизма. Его роман «Улисс», в котором описывается один день из жизни дублинского обывателя Леопольда Блума, в рейтинге издательства Modern Library «100 лучших романов Новейшей библиотеки» от 1998 года занял первую строчку.