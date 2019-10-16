Исламабад, , 14:25 — REGNUM 16 октября Национальный институт здравоохранения Пакистана опубликовал свежие данные о числе зараженных лихорадкой денге в стране в 2019 году.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, число заразившихся в Пакистане превысило исторический максимум 2011 года, достигнув 30 тысяч. С другой стороны, количество смертельных исходов (47) гораздо меньше показателя 2011 года — 370 смертей.

По словам начальника отдела наблюдения за болезнями Национального института здравоохранения Пакистана доктора Раны Сафдара, рост числа зарегистрированных случаев заражения вызван улучшением системы раннего распознавания болезни: ранее многие случаи просто не регистрировались. Также Рана Сафдар подчеркнул, что число больных лихорадкой в Пакистане гораздо меньше, чем в ряде стран Азии, в частности, на Филиппинах (322 тысячи), на Шри-Ланке (234 тысячи) и в Таиланде (146 тысяч).