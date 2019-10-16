Уфа, 16 октября 2019, 13:05 — REGNUM Айнур Биргалин был избран на пост председателя-муфтия Духовного управления мусульман (ДУМ) Башкирии. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба республиканского духовного управления мусульман.
Кандидатура Айнура Биргалина была выдвинута на этот пост по решению пленума ДУМ Башкирии, который прошел в Уфе 17 сентября.
В очередном VIII отчетно-перевыборном съезде Духовного управления мусульман Башкирии приняли участие 152 делегата-представителя мусульманского духовенства из всех районов и городов Башкирии.
Отмечается, что Айнур Биргалин был избран на пост председателя-муфтия Духовного управления мусульман Башкирии большинством голосов сроком на пять лет.