Смоленск, , 13:00 — REGNUM Заболеваемость коклюшем в Смоленской области за девять месяцев 2019 года существенно снизилась. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные об инфекционной заболеваемости в регионе за девять месяцев 2019 году, опубликованные на сайте ТУ Роспотребнадзора по Смоленской области.

Согласно данным ведомства, всего в январе — сентябре 2019 года в Смоленской области зарегистрировано 11 случаев заболевания коклюшем, тогда как в 2018 году за тот же период заболели 20 человек. Всего уровень заболеваемости снизился на 44,78%.

Десять случаев заболевания коклюшем из 11 зарегистрированы в Смоленске. Впрочем, и в областном центре уровень заболеваемости по сравнению с прошлым годом снизился — в 2018 году переболели 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2019 года уровень заболеваемости коклюшем в России вырос в 1,5 раза, в 2018 году рост составил в 1,9 раза.