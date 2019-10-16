Москва, , 13:00 — REGNUM Завершается строительство крупного перинатально-кардиологического центра в горбольнице № 67 на северо-западе Москвы. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Перинатальный центр возводится за счет города на месте устаревшего здания роддома, возведенного в 1950-х годах. Площадь учреждения составит 51,7 тысяч квадратных метров, центр будет рассчитан на 330 коек. Здесь смогут принимать 20 тысяч родов в год. В составе центра откроют приемные и выписные отделения, акушерский стационар, педиатрический блок, консультативно-диагностический центр для женщин и консультативно-диагностический центр динамического наблюдения детей раннего возраста.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, на объекте уже проведена итоговая проверка, выданы замечания для устранения. Застройщик введет здание в эксплуатацию до конца 2019 года.