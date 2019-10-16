Харьков, Украина, , 13:33 — REGNUM В Харькове журналист телеканала «Прямой» попыталась выдать акцию протеста предпринимателей за митинг против «формулы Штайнмайера». Соответствующее видео было опубликовано в группе «Харьков 1654» в социальной сети Facebook.

Участники пикета начали активно мешать журналисту записывать репортаж после того, как услышали, что их назвали противниками «формулы Штайнмайера».

Журналист попыталась объяснить, что записывает сюжет заранее, якобы сама акция начнётся позже, однако протестующих это объяснение не удовлетворило.

Отметим, 16 октября возле мэрии Харькова проходит митинг, на который вышли 2 тыс. предпринимателей крупнейшего рынка «Барабашово». Они требуют прекратить рейдерский захват рынка и угрожают защищать свой рынок «любой ценой».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за акциями протеста против выполнения «формулы Штайнмайера» стоит экс-глава государства Петр Порошенко.

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