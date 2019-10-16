Нальчик, , 12:26 — REGNUM Нальчикский гарнизонный военный суд вынес решение по уголовному делу о ДТП с погибшим, которое произошло в Кабардино-Балкарии в 2018 году. Подозреваемым в причинении смерти по неосторожности выступал военнослужащий-контрактник одной из воинских частей ВС РФ, младший сержант Телман В. Суд признал его виновным в гибели человека, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе Военного следственного управления СКР по Южному военному округу.

Как установлено, авария произошла на трассе в Чегемском районе 17 декабря 2017 года. Военнослужащий, находившийся за рулем технически исправной автомашины «Урал 4320», в результате резкого торможения допустил занос кузова грузовика на встречную полосу и столкновение с легковым автомобилем «ВАЗ-21 074». Уточняется, что ДТП было совершено в условиях плохой видимости из-за тумана и скользкой дороги.

В результате столкновения водитель легковушки скончался, а его пассажир получил серьезные травмы, нанесшие существенный вред здоровью.

По решению суда виновник аварии получил два года лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет.