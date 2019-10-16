Сеул, , 13:09 — REGNUM 7 из 10 жителей Южной Кореи согласны с введением системы, согласно которой пользователи интернета обязаны указывать свои полные настоящие имена при написании комментариев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей исследовательской организации Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 502 человек в возрасте от 19 лет, 69,5% респондентов выступают за введение данной системы, 24% — выступают против нововведений, 6,5% — воздержались от ответа.

Специалисты отмечают, что обсуждение данной темы было вызвано недавней смертью популярной 25-летней поп-исполнительницы Солли, подвергшейся травле в социальных сетях.

Также они добавили, что авторы негативных и оскорбительных комментариев скрывают свои настоящие имена и не несут ответственности за свои слова.

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