Улан-Удэ, , 12:18 — REGNUM Специальная комиссия по решению спорных вопросов начисления платы за отопление в в Улан-Удэ и посёлке Каменск создана Госстройжилнадзором Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, она будет регулировать отношения между теплогенерирующей компанией ТГК-14 и собственниками жилья.

Последние продолжают получать квитанции на оплату за тепло несмотря на отсутствие батарей отопления. Для решения этой проблемы разработана «дорожная карта», согласно которой граждане могут до 20 октября подать заявление на установку приборов отопления за счет средств ТГК-14.

Тем, кто этого не сделает, начисление оплаты за «отопление» будет производиться с первого октября 2019 года.

«Оплата будет начисляться до тех пор, пока отказавшиеся не сделают проект об исключении теплоснабжения из общей схемы в порядке, установленном законодательством», — отметили в правительстве.

Добавим, что на 11 октября отопление восстановлено в 253 квартирах Улан-Удэ. От жителей Каменска поступило 282 заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, лишь к концу сентября 2019 года завершилась эпопея с начислением платы за тепло жителям Улан-Удэ несмотря на демонтированные несколько лет назад батареи. В теплогенерирующей компании согласились сделать перерасчёт.

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