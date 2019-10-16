Кострома, , 12:14 — REGNUM 13 проектов некоммерческих организаций Костромской области стали победителями второго в этом году конкурса президентских грантов, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Среди победителей — костромская общественная организация помощи людям с расстройством аутистического спектра «Рука в руке». Три миллиона рублей пойдет на проект «Подари мне голос!», НКО будет оказывать помощь по развитию речи и коммуникативных навыков у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Два с лишним миллиона предполагается потратить на реализацию краеведческого проекта «Марийские легенды Поветлужья». Их получит «Центр систематизации материальных и духовных знаний «Наше Поветлужье». На президентский грант также намерены реализовывать проект костромского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» «Футбол объединяет». Преодолеть социальную изоляцию детей и молодежи с нарушениями слуха планируется с помощью занятий мини-футболом для мальчиков и чирлидингом для девочек, которые будут посещать воспитанники школы-интерната для детей с нарушением слуха.

Костромская областная общественная организация «Танцующие звезды» получила грант на проект «Танцы на колясках».