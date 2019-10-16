Волгоград, , 12:16 — REGNUM Следственный комитет по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела о сексуальном насилии в отношении 13-летней школьницы в Городищенском районе Волгограда. В преступлении подозревают 35-летнего местного жителя, водителя маршрутного такси. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили 16 октября в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, 1 февраля 2019 года обвиняемый проезжал на автомобиле «Газель» по рабочему поселку Городище. Увидев 13-летнюю девочку, которая возвращалась со школы домой, он остановился и попросил показать ему дорогу, однако, когда школьница села в маршрутку, обвиняемый силой вывез её на окраину населённого пункта и изнасиловал.

Во время расследования злоумышленник отрицал свою вину, утверждая, что лишь прокатил ребёнка на своей маршрутке. Следователи располагают заключениями комплексной психолого-психиатрической и генетической судебных экспертиз, подтверждающих его причастие к преступлению. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.