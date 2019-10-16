Москва, , 12:12 — REGNUM Законопроект, расширяющий полномочия Росгвардии в сфере обеспечения собственной безопасности и, в частности, предусматривающий проверку служащих Росгвардии проходить проверку на полиграфе, призваны повысить антикоррупционную дисциплину в ведомстве. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, сообщили 16 октября ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии.

«Необходимость таких проверок обусловлена тем, что Росгвардия выполняет ряд особых задач по обеспечению общественной и государственной безопасности, в том числе по противодействию терроризму и экстремизму, охране важных государственных объектов, контролю в сфере оборота оружия», — пояснил Грибакин.

«Проверки на полиграфе позволят повысить антикоррупционную дисциплину кандидатов при их поступлении на службу и выявить лиц, несоответсвующих по своим моральным качествам для службы в Росгвардии», — подчеркнул он.

По его словам, категории кандидатов, а также случаи, при которых будут проходить проверку на полиграфе кандидаты, военнослужащие и сотрудники ведомства будут определяться нормативными правовыми актами Росгвардии.

Законопроект, обязывающий действующих военнослужащих и сотрудников Росгвардии проходить проверку на полиграфе, внесли в Госдуму депутаты Василий Пискарёв и Александр Хинштейн («Единая Россия»). Поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова представители ведомства приняли участие в разработке указанного законопроекта.

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