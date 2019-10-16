По последним имеющимся данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в регионе случаи заболевания коклюшем регистрируются ежегодно (от 30 до 65 случаев), но в отдельные годы формируются подъёмы заболеваемости (до 170 случаев), которые связаны с многолетней цикличностью эпидемического процесса.

Как утверждают в ведомстве, заболеваемость коклюшем на территории Красноярского края не превышает среднемноголетних значений и ниже общероссийского показателя, в том числе в 2017-м, 2018-м и 2019-м годах. Вспышечная заболеваемость не регистрируется.