В Удмуртии заболеваемость коклюшем выросла почти в 5,5 раза
В Удмуртии по итогам января-сентября текущего года число случаев заболеваемости коклюшем увеличилась в 5,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 98 случаев.
По последним имеющимся данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в регионе случаи заболевания коклюшем регистрируются ежегодно (от 30 до 65 случаев), но в отдельные годы формируются подъёмы заболеваемости (до 170 случаев), которые связаны с многолетней цикличностью эпидемического процесса.
Как утверждают в ведомстве, заболеваемость коклюшем на территории Красноярского края не превышает среднемноголетних значений и ниже общероссийского показателя, в том числе в 2017-м, 2018-м и 2019-м годах. Вспышечная заболеваемость не регистрируется.
В Чувашии за девять месяцев заболеваемость коклюшем выросла на 18%, в 2018 году по сравнению с 2017 годом в республике регистрировали двойной рост заболеваемости.
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В Татарии фиксируют резкое увеличение числа случаев заболеваемости коклюшем в 2019 году. Эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» пока подвели только данные за семь месяцев, но и они пугают — показатель вырос относительно такого же периода 2018 года в 4,3 раза, до 187 случаев.
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