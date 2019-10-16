Красноярск, , 12:07 — REGNUM Жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре в ближайшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 октября в ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве, ссылаясь на данные гидрометцентра, уточнили, что 17 октября на юге Таймырского муниципального района ожидается сильный северный ветер. Порывы будут достигать 15−20 м/с, местами 25 м/с.

Днём 17 октября в центральных и южных районах Красноярского края прогнозируются порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, мокрый снег, ветер и высокую пожароопасность прогнозируют в Кемеровской области.

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