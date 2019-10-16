Чебоксары, , 12:05 — REGNUM В Чувашии за девять месяцев заболеваемость коклюшем выросла на 18%, в 2018 году по сравнению с 2017 году в республике регистрировали двойной рост заболеваемости, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Чувашии и регионального минздрава.

В январе-сентябре в Чувашии зарегистрировано 39 заболеваний коклюшем, все заболевшие — несовершеннолетние. Это на шесть случаев больше аналогичного периода 2018 года, когда коклюшем заболели 33 человек, из них 32 — дети.

По данным минздрава Чувашии, в 2018 году в республике возросла заболеваемость по 24 инфекциям, в том числе коклюшем — в 2,1 раза. Среднемноголетние показатели были превышены по 13 инфекциям, из них по коклюшу — в 2,6 раза. В прошлом году в Чувашии зарегистрировано 45 случаев заболевания коклюшем на девяти административных территориях, из них 44 заболевших — дети. Заболеваемость коклюшем по сравнению с 2017 годом возросла вдвое (с 1,78 до 3,66 на 100 тыс. населения), но осталась ниже среднероссийского уровня в 1,9 раза.

По данным министерства здравоохранения, в Чувашии доля привитых среди заболевших коклюшем составила 31,1%, не привитых — 66%.

В управлении Роспотребнадзора по Чувашии по итогам 2018 года отмечают, что не выполнены планы прививок по вакцинации и ревакцинации против коклюша и дифтерии в Новочебоксарске (вакцинация — на 81,5%, ревакцинация — на 93,8%), ревакцинации детей против коклюша в Вурнарском (93,7%), Ибресинском (93%), Козловском (94%) и Красночетайском (90%) районах.

Отметим, что наибольшую опасность коклюш представляет для детей, особенно новорожденных. Болезнь протекает сначала как простуда с появлением температуры, насморка и кашля, но затем состояние усугубляется, доходя до приступообразного спазматического кашля. Это может длиться три недели, а может полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коклюшем. Число заболевших в 2018 году увеличилось в 1,9 раз по сравнению с показателями 2017 года, а в I полугодии 2019 года — в 1,5 раза.

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