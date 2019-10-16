Хартум, , 12:12 — REGNUM Комплексный доклад, составленный фондом Мо Ибрагима («Mo Ibrahim Foundation»), показывает, что качество образования, предоставляемого африканскими странами, снизилось за последние пять лет. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Индекс Мо Ибрагима, показывающий эффективность государственного управления в странах Африке, выявил тенденцию, в соответствии с которой плохой доступ к образованию на уровне колледжей и университетов оставляет людей плохо подготовленными к выходу на рынок труда в ряде стран Африки.

Исследование показало, что в будущем проблема станет более острой, поскольку возрастной группе большей части населения Африки сейчас 15 лет.

В докладе говорится о некотором прогрессе в достижении целей в области здравоохранения и питания, но также отмечается, что правительствам африканских стран в целом не удалось преобразовать экономический рост в новые возможности для граждан.

По информации агентства, Мохамед «Мо» Ибрагим — судано-британский бизнесмен в сфере коммуникационных технологий. Он является основателем фонда «Mo Ibrahim Foundation», занимающегося поддержкой лучших управленцев в Африке, а также создателем Индекса Мо Ибрагима — показателя, оценивающего эффективность государственного управления, рассчитываемого для африканских стран.