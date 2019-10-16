Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM В Свердловской области сириец выиграл суд у регионального минздрава и получил компенсацию в 1 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного суда.

Беженец прибыл на Средний Урал в 2016 году и стал врачом приёмного отделения в Буланашской поселковой больнице. В марте 2018 года сириец обратился в минздрав, чтобы получить компенсацию в 1 млн рублей — как врачу, который прибыл работать в сельскую местность.

В минздраве отказали мужчине из-за того, что он устроился работать в 2016, а не в 2018 году. Сириец обратился в районный суд, и иск был удовлетворен. Минздрав попытался обжаловать решение суда первой инстанции, но областной суд тоже поддержал врача.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в свердловском городе Новая Ляля заявили о сокращении числа врачей. По мнению врача городской больницы, скоро малые города ощутят нехватку медицинских кадров.

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