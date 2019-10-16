Нью-Йорк, США, , 12:08 — REGNUM Президент Marvel Studios Кевин Файги занял ещё один пост в компании. Теперь он будет выполнять обязанности креативного директора, сообщил портал Deadline 15 октября.

В связи с этим компания решила провести реструктуризацию подразделений Marvel TV и Marvel Family. Теперь они станут частью Marvel Studios и будут находиться под прямым контролем Файги.

Напомним, Кевин Файги — это американский кинопродюсер и глава Marvel Studios. Свою карьеру он начал с продюсирования фильма «Люди Икс» в 2000 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейнольдс — не единственный «тормоз». Сценаристы рассказали о «Дэдпуле 3»