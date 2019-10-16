Исламабад, , 11:52 — REGNUM Супруга принца Уильяма Кейт Мидлтон, возможно, вновь беременна, подобные подозрения возникли после того, как ее видели вместе с личным доктором во время официального визита в Пакистан, об этом 16 октября сообщает Geo TV.

В настоящее время герцог и герцогиня Кембриджские находятся в турне по Пакистану, где провели встречу с официальными представителями государства. Встреча состоялась в Исламабаде, а сегодня, 16 октября, чета прибыла в Читрал.

Члены королевской семьи не посещали указанное государство свыше 10 лет, их визит, как отмечается, значительно улучшит международный имидж Пакистана.

Напомним, Кейт Мидлтон уже имеет трех детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи, которому исполнился один год.

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