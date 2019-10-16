Уфа, , 11:55 — REGNUM Четыре пробы воды, взятые из рек Изяк и Уфимка в Башкирии, не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 10 октября по 13 октября текущего года на реках Кызмышла, Уфа, Изяк, Белая, Потеха, Большой Изяк было взято 14 проб воды.

Еще 11 проб воды было взято из централизованных систем водоснабжения РЧВ Северного Ковшового водозабора и водоразборных колонок Благовещенска.

На территории промышленной площадки АО «Полиэф» и за ее пределами было взято на исследование шесть проб почвы.

Отмечается, что в четырех пробах воды, взятых на реках Изяк и Уфимка, зафиксировано «незначительное превышение по ряду показателей». Пробы почвы сейчас находятся на исследовании.

Напомним, что 9 октября в Башкирии на заводе «Полиэф» произошла утечка промышленных стоков. Восемь тонн отходов производства попали на прилегающую к предприятию территорию.