Владикавказ, , 11:47 — REGNUM В Северной Осетии отменено решение руководства одной из школ об исключении из нее ученика 9-го класса. Восстановить учащегося потребовала прокуратура города Владикавказа, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе надзорного органа.

Как установлено, школьника отчислили за прогулы. По приказу директора школы № 15 в связи с многочисленными пропусками занятий он исключен из школы. При этом решение было принято в нарушение федерального закона об образовании.

Как следует из документа, дирекция школы должна была спросить мнение родителей и комиссии делам несовершеннолетних. Исключить из школы учащегося можно было только с их согласия.

По требованию прокуратуры приказ директора школы признан нарушающим права ребенка на получение образования. Его отменили, а учащийся был восстановлен в образовательном учреждении.