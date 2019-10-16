Москва, , 11:45 — REGNUM В России сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коклюшем. Число заболевших в 2018 году увеличилось в 1,9 раз по сравнению с показателями 2017 года, а за первое полугодие 2019 года уровень заболеваемости вырос в 1,5 раза, сообщили ИА REGNUM в коммуникационном агентстве AGLoyalty.

Коклюш — острая воздушно-капельная бактериальная инфекция. Болезнь сопровождается мучительным кашлем и чревата опасными осложнениями. Инфекция является вакциноуправляемой. Первый курс прививок делают на 1−2 году жизни ребенка, но через 5−7 лет поствакцинальный иммунитет снижается, что приводит к подъему заболеваемости у детей 3−14 лет. Поэтому проводят ревакцининацию в возрасте 6−7 лет.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в российской социальной сети «ВКонтакте» начали борьбу с сообществами, выступающими против прививок. При посещении сообществ и публичных страниц, которые содержат информацию о вреде сезонных вакцинаций, пользователей будут предупреждать о потенциально недостоверной информации.

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