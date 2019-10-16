Рязань, 16 октября 2019, 11:50 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов 16 октября объяснил своим подписчикам в социальной сети причины перевода зампреда правительства Романа Петряева с экономического направления на социальное. По словам главы региона, у чиновника большой опыт в промышленной сфере, финансах и менеджменте. И именно этот опыт сейчас необходим социальному блоку для получения федеральных субсидий.
Губернатор подчеркнул, что все последние кадровые решения направлены на создание профессиональной команды, которой он доверяет.
Экономику в рязанском правительстве с июля 2019 года курирует Светлана Горячкина. Ранее она возглавляла министерство промышленности и экономического развития.