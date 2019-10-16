Бердск, Новосибирская область, , 11:38 — REGNUM В Бердске второй день перебои с водоснабжением, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об отключении горячей и холодной воды на четырёх улицах, в детском саду и лицее городская администрация сообщила ещё накануне вечером, 15 октября.

«В связи с определением и устранением дефекта на магистральном трубопроводе горячего водоснабжения, будет произведено отключение горячей и холодной воды у потребителей от ЦТП — 12-го с 08:30 (время местное), 16 октября до окончания работ», — говорилось в официальном сообщении.

Утром сегодня, 16 октября, власти Бердска заявили:

Администрация города Бердска «В связи с аварийной ситуацией на водоводе, которая произошла в городе вчера, 15 октября, под отключение попали дома, закреплённые за ЦТП-8а — 21 многоквартирный дом, также ЦТП-6а — девять многоквартирных домов, часть домов частного сектора и часть многоквартирных домов микрорайона Южный (11-й квартал). Водоснабжение ЦТП-8а было восстановлено уже вчера, вода поступает. Однако на сегодняшний день ситуация усложнена тем, что на ЦТП-6а работы все ещё идут, в связи с этим давление в системе водоснабжения микрорайона снижено, и до верхних этажей многоквартирных домов ЦТП-8а вода не доходит».

В мэрии отметили, что организован подвоз воды.

Как рассказал изданию «Все новости Новосибирской области» замначальника Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко, 15 и 16 октября в Бердске случилось девять порывов на водоводе.