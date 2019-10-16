Бердск, Новосибирская область, 16 октября 2019, 11:38 — REGNUM В Бердске второй день перебои с водоснабжением, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об отключении горячей и холодной воды на четырёх улицах, в детском саду и лицее городская администрация сообщила ещё накануне вечером, 15 октября.
«В связи с определением и устранением дефекта на магистральном трубопроводе горячего водоснабжения, будет произведено отключение горячей и холодной воды у потребителей от ЦТП — 12-го с 08:30 (время местное), 16 октября до окончания работ», — говорилось в официальном сообщении.
Утром сегодня, 16 октября, власти Бердска заявили:
В мэрии отметили, что организован подвоз воды.
Как рассказал изданию «Все новости Новосибирской области» замначальника Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко, 15 и 16 октября в Бердске случилось девять порывов на водоводе.