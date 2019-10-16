Ижевск, , 11:33 — REGNUM В Удмуртии по итогам января-сентября текущего года число случаев заболеваемости коклюшем увеличилось в 5,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 98 случаев. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом 92,8% случаев или 91 заболевший выявлены среди несовершеннолетних.

Уточняется, что основная масса заболевших были не привиты, или не прошли курс полной иммунизации — 87,8% от общего числа.

В ведомстве уточнили, что заболевание передается воздушно-капельным путем об заболевшего.

ИА REGNUM напоминает, коклюш — опасное инфекционное заболевание дыхательных путей, которое входит в группу капельных инфекций. Исход заражения этой инфекцией для каждого заболевшего определяется наличием или отсутствием у него приобретенного противококлюшного иммунитета. Единственной мерой профилактики является иммунизация.