Сиэтл, США, , 11:36 — REGNUM В сети появился официальный трейлер игры «Plants vs. Zombies: Битва за Нейборвиль». Ролик вышел 15 октября на официальном YouTube-канале франшизы Plants vs. Zombies.

Игра «Plants vs. Zombies: Битва за Нейборвиль»

Релиз игры состоится 18 октября 2019 году. В ней игроки будут сражаться в многопользовательских матчах за одну из команд: растений или зомби.

Напомним, Plants vs. Zombies — это популярная серия видеоигр в жанре Tower Defense («Башенная Защита»). В проектах этой франшизы игроки обычно управляют различными видами человекоподобных растений, которые противостоят ордам зомби.

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