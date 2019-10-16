Тбилиси, , 11:30 — REGNUM Грузия заняла 39-е место среди 177 стран в Глобальном индексе голода (GHI), набрав 9,2 балла, что является довольно низким показателем. Об этом 16 октября сообщает издание «Новости-Грузия».

Согласно данным статистики, оценки Грузии ниже, чем у ее соседей. Так в рейтинге Армения занимает 30-е место, Азербайджан — 29-е, Россия — 22-е, Турция вошла по этому показателю в лучшие 17 стран. Последнее 177-е место в рейтинге занимает Южноафриканская республика.

Индекс GHI ежегодно публикуется неправительственными организациями Concern Worldwide и Welthungerhilfe. Оценки рассчитываются с использованием данных о недоедании населения (когда калорийность пищи недостаточна), истощении детей (доля детей в возрасте до пяти лет с низким для своего роста весом), задержки роста у детей и детской смертности.