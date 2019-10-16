Москва, , 11:25 — REGNUM Средняя продолжительность жизни в России увеличилась за восемь месяцев текущего года до 73,6 лет. Об этом сообщает 16 октября пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Вероника Скворцова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики данным, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 года в среднем — на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года», — приводит пресс-служба слова главы Минздрава Вероники Скворцовой.

Также глава Минздрава отметила, что средняя продолжительность жизни у женщин при этом составила 78,5 лет, что смогло стать возможным в результате дополнительного сохранения 34 тысяч жизней.

Кроме этого, Скворцова рассказала, что показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и, кроме этого, продолжилось снижение младенческой смертности в сравнении с прошлым годом — за нынешний год умерло меньше почти на 800 детей в возрасте до 1 года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 14 октября, глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал губернаторов прекратить манипуляции со статистикой в сфере здравоохранения.